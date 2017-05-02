В Бердичеві ВАЗ в'їхав у потяг: водій автомобіля загинув на місці. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполиции Житомирсокй області.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля ВАЗ 2108, 32-річний місцевий житель, проігнорував заборонний сигнал світлофора і закритий шлагбаум на залізничному переїзді та скоїв зіткнення з вантажним поїздом, який в цей час рухався по залізниці.

Від отриманих внаслідок пригоди травм водій машини загинув на місці пригоди.

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Всі обставини і причини, що призвели до трагедії, наразі з'ясовують правоохоронці, в рамках розпочатого досудового розслідування.

Нагадаємо, сьогодні в Києві таксі врізалося у відбійник: водій загинув на місці, пасажир отримав серйозні травми.