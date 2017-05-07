Масова бійка в центрі Одеси: у поліції розповіли деталі інциденту за участю іноземців

У центрі Одеси сьогодні вночі у масовій бійці брали участь громадяни Туреччини.

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Про це УНІАН повідомив радник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк.

За його словами, інцидент стався близько години ночі на ярмарку, який постійно функціонує на Грецькій площі поруч з вулицею Дерибасівською.

Форостяк зазначив, що компанія іноземців приблизно з 10 осіб вживала алкоголь під час нічної вечері, і між ними зав'язалася бійка.

Він уточнив, що в числі учасників бійки були як громадяни Туреччини, так і етнічні турки. Конфлікт, що почався з перепалки, продовжився киданням стільців, перевертанням столів.

«Охорона ярмарку - агентство «Карабінер» - намагалася заспокоїти гарячих турецьких хлопців, також викликала на місце події поліцію», - зазначив Форостяк.

Він стверджує, що конфліктуючих було менше ніж 50 осіб, а враження про таку кількість учасників склалося у очевидців через те, що місце події оточила велика кількість людей – інші відвідувачі закладу та обслуговуючий персонал.

«Один гість із Туреччини дістав легкі тілесні ушкодження. Від госпіталізації він відмовився. Ще п'ятьох найактивніших учасників конфлікту було доставлено до Приморського відділу поліції для профілактичної бесіди», - заявив радник начальника главку.

Форостяк наголосив, що співробітники правоохоронних органів у повній мірі забезпечують громадський порядок у місті.