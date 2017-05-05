Застілля в одному з кафе Києва закінчилося стріляниною: іноземця поранили в ногу

У Солом’янському районі Києва внаслідок конфлікту в кафе було поранено іноземця.

Про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Києва на сторінці у Facebook.

Зазначається, що на лінію "102" звернувся охоронець кафе, біля якого сталася стрілянина. На місце виїхала слідчо-оперативна група територіального управління. Правоохоронці опитали очевидців та потерпілого.

"Іноземець розповів, що з учасниками конфлікту познайомився у кафе. Під час застілля вони посварилися та вийшли на вулицю. Там почалася бійка, у результаті якої один із опонентів дістав пістолет і почав стріляти", - йдеться у повідомленні.

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У поліції зауважили, що стрілок із місця події втік, а його спільника затримали.

Постраждалого доправили до медичного закладу із пораненням ноги.

Поліція вилучила на місці гільзи та інші речові докази. Відомості про подію зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Солом’янського управління поліції, вирішується питання щодо правової кваліфікації події.