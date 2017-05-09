У мережі з'явилося відео зіткнень і затримань 9 травня у Києві

МВС України опублікувало відео, на якому видно процедура затримання людей, зокрема біля офісу ОУН на вул. Мазепи, 6.

Як повідомлялося, в Україні під час акцій до Дня перемогизатримали близько 50 осіб, постраждали вісім поліцейських.

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9 травня, в Україні відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Локальні зіткнення відбулися в Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Києві.

24 людини затримані в одному з офісів на вулиці Мазепи, 61 (там знаходиться офіс організації ОУН - УНІАН), які кидали в поліцейських, журналістів і учасників акції яйця, картопля, димові шашки та ін.