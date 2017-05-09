У мережі з'явилося відео зіткнень і затримань 9 травня у Києві
16:29, 09 травня 2017Інциденти
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Сьогодні вранці сталися зіткнення між поліцією, учасниками ОУН і акції "Безсмертний полк".
24 людини затримані в одному з офісів на вулиці Мазепи / npu.gov.ua/
МВС України опублікувало відео, на якому видно процедура затримання людей, зокрема біля офісу ОУН на вул. Мазепи, 6.
Як повідомлялося, в Україні під час акцій до Дня перемогизатримали близько 50 осіб, постраждали вісім поліцейських.
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9 травня, в Україні відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Локальні зіткнення відбулися в Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Києві.
24 людини затримані в одному з офісів на вулиці Мазепи, 61 (там знаходиться офіс організації ОУН - УНІАН), які кидали в поліцейських, журналістів і учасників акції яйця, картопля, димові шашки та ін.
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