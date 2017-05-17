У Києві затримано чоловіка, який втік з автозаку

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який скоїв втечу з автозаку під час конвоювання.

Як повідомляє прес-служба столичної поліції, сьогодні о 16.35 правоохоронці отримали повідомлення про те, що поблизу станції метро "Святошин" під час конвоювання зі спецавтомобіля втік арештований. За тривогою був піднятий особовий склад Святошинського управління поліції та оперативні підрозділи. Прикмети втікача передали всім патрулям.

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"Подія відбулася, коли зловмисника конвоювали із судової установи до слідчого ізолятора. За скоєння крадіжок суд арештував чоловіка, а дорогою він втік. Був введений оперативний план "Сирена" - і через півтори години його затримали за однією із адрес, де він міг з’явитися", - розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація дій всіх учасників інциденту.