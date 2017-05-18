Близько 30 молодиків зірвали акцію ЛГБТ-спільноти в Харкові (фото)

У середу, 17 травня, у Харкові невідомі напали на учасників акції ЛГБТ-спільноти.

Про це повідомляє прес-служба Харківської поліції.

"Біля Палацу одруження зібралися представники ЛГБТ-спільноти для проведення акції. Вона була заявлена заздалегідь. В 18:00 група осіб - близько 30 громадян, які ховали свої обличчя, намагалася перешкодити проведенню акції, нецензурно висловлювалися і погрожували", - йдеться в повідомленні.

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Патрульні поліцейські, які охороняли порядок, попередили радикалів про неприпустимість таких дій. Силовики також пообіцяли застосувати щодо порушників відповідні заходи реагування.

"Це молодих людей не зупинило і вони почали кидати в учасників заходу і патрульних яйця і зеленку. Патрульні намагалися врегулювати ситуацію. Внаслідок бійки двоє поліцейських постраждали", - відзначили в поліції.

Правоохоронці були доставлені в лікарню. Попередньо у них діагностували забій тім'яної області голови. Зараз стан їхнього здоров'я оцінюється як задовільний.

Чотирьох учасників конфлікту доставили у відділ поліції, їх особи встановлюються.

Факт події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.