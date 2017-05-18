На Львівщині мікроавтобус влетів у вантажівку: загинули три людини

У Львівській області сьогодні, 18 травня, під час дорожньо-транспортної пригоди загинуло подружжя із Закарпаття та житель Івано-Франківщини.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції області, ДТП сталося о 04:20 у селі Гірне Стрийського району.

Водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв лобове зіткнення з вантажним автомобілем MAN. На місці ДТП загинули 31-річний водій мікроавтобуса та його 30-річна дружина, жителі Закарпатської області, а також 31-річний водій вантажівки, житель Івано-Франківської області.

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Правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди. Призначено низку експертиз, розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) України.

Нагадаємо, раніше три людини загинули в ДТП у Дніпрі.