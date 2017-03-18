Смертельна ДТП у Дніпрі: загинули три людини, одна госпіталізована у тяжкому стані (фото)
12:48, 18 березня 2017Інциденти
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ДТП сталося на Січеславській Набережній.
ДТП сталося вранці / Андрій Кульбач
В Дніпрі, сьогодні, 18 березня, на вулиці Сичеславська Набережна, сталася ДТП, у якій загинули три людини, одна - госпіталізована.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області Андрій Кульбач.
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"Аварійно-рятувальний загін спецпризначення щойно завершив діставати тіла загиблих в результаті ДТП. Подія відбулася о 5:20. В результаті ДТП загинули три людини і одна госпіталізована у важкому стані в лікарню", - написав Кульбач.
Фото : Андрій Кульбач
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