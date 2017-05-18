У Дніпрі СБУ викрила нарколабораторію із щомісячним оборотом майже у півмільйона (відео)

Співробітники СБУ спільно з Національною поліцією ліквідували в Дніпрі нарколабораторію з виготовлення метамфетаміну. Про це повідомляє прес-службі СБУ.

У відомстві повідомили, що нарколабораторія знаходилася в одному зі спальних районів Дніпра в орендованій квартирі. При цьому щомісячний оборот наркобізнесу становив 400 тисяч гривень.

Під час обшуку правоохоронці вилучили 150 грамів метамфетаміну, хімічні сполуки, обладнання (колби, витяжки, спеціальний посуд) для виготовлення наркотиків та залишки прекурсорів.

Як повідомляв УНІАН раніше, у центрі Дніпра співробітники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, в результаті обшуків наприкінці минулого тижня припинили діяльність трьох онлайн-порностудій.