У центрі Дніпра поліцейські викрили три порно-студії (фото, відео)

У центрі Дніпра співробітники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, в результаті обшуків наприкінці минулого тижня припинили діяльність трьох онлайн-порностудій.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, організувала підпільний бізнес група жителів обласного центру.

На момент появи поліцейських 13 дівчат віком 18-30 років саме були в чаті порностудій, надаючи секс-послуги в режимі онлайн.

За інформацією правоохоронців, в середньому за день роботи одної такої студії організатори отримували дохід близько 350 доларів. Студії працювали цілодобово, дівчата мали восьмигодинні зміни. За їхніми словами, інформацію про дану роботу вони знайшли через оголошення в соціальних мережах.

На даний час готується вручення підозри двом організаторам студій за ст. 301 КК України (виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).