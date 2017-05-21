Під Києвом мотоциклістка потрапила у ДТП, загинув військовослужбовець, який їхав з нею

У Василькові на вулиці Декабристів на мотоциклі розбився військовослужбовець. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Аварія сталася вночі 20 травня.

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"Водій мотоцикла "Yamaha" не впорався з керуванням і врізався в електроопору. За попередніми даними, за кермом була місцева мешканка 1984 року народження. Молода жінка з важкими травмами доставлена в реанімаційне відділення лікарні, де за її життя борються медики. Пасажир, військовослужбовець 1991 року народження, загинув на місці аварії", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Співробітники поліції встановлюють свідків, причини та обставини ДТП.