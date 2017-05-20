В Одесі сталося ДТП за участі автомобіля поліцейських, є постраждалі - ЗМІ (фото, відео)
23:37, 20 травня 2017Інциденти
410 0
Поліцейські запевняють, що рухались із світловими сигналами.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що ДТП сталось ввечері 20 травня / фото 048.ua
В Одесі сталася ДТП за участю автомобіля поліції. Авто копів врізалось у магазин, передає 048.ua.
Аварія сталася сьогодні, 20 травня, на перехресті Семена Палія та Заболотного.
048.ua
На перехресті з вулицею Семена Палія поліцейський автомобіль врізався передньою правою частиною в автомобіль "Мерседес", який рухався на зелений сигнал світлофора, а далі у магазин.
У постраждалому авто знаходилися двоє дівчат. Їх забрала швидка. Поліцейські своєї провини не заперечують, але запевняють, що рухалися із світловими і звуковими сигналами.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter