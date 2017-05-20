В Одесі сталося ДТП за участі автомобіля поліцейських, є постраждалі - ЗМІ (фото, відео)

23:37, 20 травня 2017
Інциденти
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Поліцейські запевняють, що рухались із світловими сигналами.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що ДТП сталось ввечері 20 травня / фото 048.ua

В Одесі сталася ДТП за участю автомобіля поліції. Авто копів врізалось у магазин, передає  048.ua.

Аварія сталася сьогодні, 20 травня, на перехресті Семена Палія та Заболотного.

048.ua

На перехресті з вулицею Семена Палія поліцейський автомобіль врізався передньою правою частиною в автомобіль "Мерседес", який рухався на зелений сигнал світлофора, а далі у магазин.

У постраждалому авто знаходилися двоє дівчат. Їх забрала швидка. Поліцейські своєї провини не заперечують, але запевняють, що рухалися із світловими і звуковими сигналами.

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Теги: #ДТП в Одесі