У Миколаєві затримали пенсіонера, підозрюваного в розбещенні двох дітей

У Миколаєві затримали 64-річного пенсіонера, якого підозрюють у розбещенні дівчинки й хлопчика.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Миколаївської області, затриманому повідомили про підозру 22 травня.

Читайте такожУ Кривому Розі п'яний пенсіонер "замінував" 9-ти поверховий будинок (фото)

Напередодні із заявою про розбещення дев'ятирічної дівчинки до поліції Корабельного району м. Миколаєва звернулася 26-річна мати потерпілої.

«Жінка зазначила, що, спілкуючись із дочкою, вона дізналася, що незнайомець заманював дитину солодощами в гараж, де демонстрував свої статеві органи. Виявилося, що від протиправних дій злочинця також постраждала ще одна дитина, сусідський хлопчик», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили особу зловмисника та затримали його. Затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 156 КК України «Розбещення неповнолітніх», що карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Призначено проведення психолого-психіатричних експертиз. Триває розслідування.