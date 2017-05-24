В Кіровоградській області 6 чоловіків у камуфляжі влаштували перестрілку: троє поранені

11:20, 24 травня 2017
Інциденти
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На території сільгосппідприємства стався конфлікт.

Стріляли представились працівниками однієї з охоронних фірм / Фото Нацполиции

В одному з сіл Кіровоградської області близько 16.00 23 травня сталася перестрілка між людьми у камуфляжній формі. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Кіровоградської області.

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На території сільгосппідприємства під час суперечки люди почули постріли, в результаті яких дробом були поранені троє громадян. Постраждалі були госпіталізовані в лікарню.

Нападники були одягнені у камуфляжну форму / Фото Нацполиции

Поліцейські, які прибули на місце події, виявили шість мешканців сусідньої області, одягнених в камуфлированную форму. Вони представились працівниками однієї з охоронних фірм. Правоохоронці проводять слідчі дії.

На місце події одразу прибула поліція / Фото Нацполиции

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві сталася перестрілка біля станції метро "Житомирська".

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Теги: #конфлікт зі стріляниною#стрілянина на Кіровоградщині