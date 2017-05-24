В Кіровоградській області 6 чоловіків у камуфляжі влаштували перестрілку: троє поранені

В одному з сіл Кіровоградської області близько 16.00 23 травня сталася перестрілка між людьми у камуфляжній формі. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Кіровоградської області.

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На території сільгосппідприємства під час суперечки люди почули постріли, в результаті яких дробом були поранені троє громадян. Постраждалі були госпіталізовані в лікарню.

Поліцейські, які прибули на місце події, виявили шість мешканців сусідньої області, одягнених в камуфлированную форму. Вони представились працівниками однієї з охоронних фірм. Правоохоронці проводять слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві сталася перестрілка біля станції метро "Житомирська".