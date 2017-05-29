В одеському кафе сталася масова бійка, є загиблий (фото, відео)

В Одесі бійка між відвідувачами закладу закінчилася смертю одного з них. 23-річного зловмисника правоохоронці затримали на гарячому. Про це повідомляє поліція області.

Приблизно о 19:00 до поліції надійшло телефонне повідомлення про те, що в одному з барів на проспекті Добровольського під час бійки чоловіка вдарили ножем.

Було встановлено, що між підозрюваним та групою чоловіків, які знаходилися у барі, виник конфлікт. Зав’язалася бійка, під час якої правопорушник схопив ніж та почав наносити ним удари. В результаті ножові поранення отримали п’ятеро відвідувачів кафе. Чотирьом з них було надано медичну допомогу. Наразі з приводу отриманих тілесних ушкоджень з заявами до поліції вони не зверталися.

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Смертельним виявився удар для 53-річного потерпілого. Від ножових поранень в область шиї та обличчя чоловік помер.

Підозрюваного поліцейські затримали на гарячому. Під час огляду місця події було вилучено ймовірне знаряддя злочину – ніж зі слідами крові.

Чоловікові повідомлено про підозру за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. В якості запобіжного заходу суд обрав йому тримання під вартою. На даний час досудове слідство триває.

Раніше в Одесі біля житлового масиву "Райдужний" сталася бійка, в результаті якої постраждав поліцейський.