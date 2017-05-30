Потужний прорив труби у Києві: ремонтні роботи біля 15-метрової ями почнуться лише після розслідування

У Києві на Голосіївському проспекті, де напередодні прорвало трубу діаметром 2000 мм, залишається 15-метрова яма, ремонтні роботи досі не почалися, передає 112.ua.

Читайте такожУ "Київенерго" назвали причину масштабного прориву трубопроводу в Голосієвому

У "Київенерго" сказали, що приступлять до ліквідації пошкоджень вже після закінчень оперативно-слідчих дій та збитки потерпілим буде компенсовано.

Ця ділянка тепломережі експлуатується з 1979 року, вона вже вичерпала свій 25-річний термін.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня у Києві на пр. Голосіївському прорвало трубу, фонтан води досяг 7-го поверху, на землі виникла яма, були пошкоджені припарковані автомобілі.