Потужний прорив труби у Києві: ремонтні роботи біля 15-метрової ями почнуться лише після розслідування
10:29, 30 травня 2017Інциденти
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Ділянка тепломережі, на якій стався прорив, експлуатувалася з 1979 року.
Ділянка тепломережі вже вичерпала свій 25-річний термін / Фото УНІАН
У Києві на Голосіївському проспекті, де напередодні прорвало трубу діаметром 2000 мм, залишається 15-метрова яма, ремонтні роботи досі не почалися, передає 112.ua.
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У "Київенерго" сказали, що приступлять до ліквідації пошкоджень вже після закінчень оперативно-слідчих дій та збитки потерпілим буде компенсовано.
Ця ділянка тепломережі експлуатується з 1979 року, вона вже вичерпала свій 25-річний термін.
Як повідомляв УНІАН, 29 травня у Києві на пр. Голосіївському прорвало трубу, фонтан води досяг 7-го поверху, на землі виникла яма, були пошкоджені припарковані автомобілі.
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