У ДСНС прокоментували масштабний прорив трубопроводу в Києві

Внаслідок розриву труби та виходу води на поверхню в Києві на проспекті Голосіївському, 27, ніхто не постраждав. Про це повідомили УНІАН у столичному управлінні ДСНС.

Читайте такожУ центрі Києва прорвало каналізацію - нечистоти ллються вулицею (фото)Шматками асфальту та грунту пошкоджено декілька автомобілів та вікна на кількох поверхах будівлі. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Рятувальники ДСНС на місце події не викликалися, оскільки, як запевнили у компанії "Київенерго", яка проводила випробування водогону, впораються із ситуацією власними силами.

Раніше у Facebook очевидець Олександр Гусєв повідомив, що близько 14.00 у Києві на проспекті Голосіївському, 27 прорвало трубу діаметром 2000 мм. "Фонтан води сягнув 7-го поверху. Потрощена техніка та житло. Людей відселяють їм потрібна допомога", - написав він, додавши відповідні світлини з місця події.

У відділі інформаційного забезпечення і комунікації КМДА заявили, що в них інформація про аварію відсутня, та порадили звернутися до "Київовдоканалу".

У столиці тривають гідравлічні випробування тепломереж, що знаходяться у зоні відповідальності «Київенерго». З 26 травня гаряче водопостачання на час проведення випробувань припинене, зокрема для частини споживачів Голосіївського району.

«Київенерго» у зв'язку з цим закликало звертатися до киян з проханням бути уважними та дотримуватись заходів безпеки: при виникненні провалин ґрунту чи асфальту або появи води чи пари на поверхні за жодних обставин не наближатися до них та повідомити про пошкодження контакт-центр «Київенерго».

Компанія також закликала водіїв не паркувати автомобілі над люками теплових камер, що підвищує ймовірність пошкодження транспорту та унеможливлює оперативне відключення пошкоджених ділянок.