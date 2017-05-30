В "Укрспирті" поки не мають офіційного підтвердження щодо вбивства радника директора Панкова

В державному підприємстві «Укрспирт» поки не мають офіційного підтвердження щодо вбивства сьогодні в Дарницькому районі Києва радника директора Віктора Панкова.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДП «Укрспирт».

Відповідаючи на запитання, чи відповідає дійсності інформація про те, що застрелений сьогодні в Дарницькому районі чоловік є радником директора цього підприємства, зазначили: «Ми зараз якраз очікуємо підтвердження від поліції, але в нас немає офіційної інформації».

В «Укрспирті» повідомили, що Панков раніше працював на посаді в.о. гендиректора цього підприємства.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 травня, о 8.16 до поліції надійшла інформація від перехожого про те, що на вулиці Михайла Гришка поблизу станції метро «Позняки» невідомий з автомобіля «Ауді» червоного кольору зробив кілька пострілів у чоловіка і поїхав в напрямку проспекту Петра Григоренка.

Особу застреленого встановлено, це киянин, 1968 р.н. При огляді тіла судмедексперт виявив чотири поранення. З місця події експерти вилучили гільзу калібру 9 мм. Введено план «Перехоплення».