Сутички у Львівській облраді: за допомогою звернулося 9 правоохоронців, одна жінка отримала опіки

Після сутичок в обласній раді по допомогу до медиків звернулись постраждалі. Як розповіла Наталія Поважук, головний лікар Станції швидкої медичної допомоги, двоє потерпілих скеровано в міську 8-му лікарню, одного пацієнта скерували в Обласну клінічну лікарню.

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У всіх пацієнтів легкий або середній ступінь важкості, передає прес-служба ЛМР.

«По допомогу до нас звернулось дві жінки. Одна з них госпіталізована з не важкими опіками. Це львів’янка. За словами потерпілої, на ній загорілась сорочка. Зараз уся необхідна медична допомога надається. Інша жінка з травмою зараз обстежується лікарями.

Також по допомогу звернулось 9 працівників правоохоронних органів, їх обстежують у нас в травмпункті», – розповів Василь Обаранець, головний лікар міської клінічної 8-ої лікарні.

Як повідомляє "Дивись.Інфо", сьогодні під стіни ради прийшли представники націоналістичних організацій, які вимагали прийняття Маніфесту. Після того, як депутати недотрималися обіцянки і не ухвалили рішення до обіду, протестувальники увірвалися на засідання Львівської обласної ради, кидали димові шашки і заблокували приміщення.