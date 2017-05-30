У Львові сесійну залу облради закидали димовими шашками, постраждала вагітна журналістка (відео)

У Львові сьогодні представники патріотичних організацій зірвали сесію Львівської обласної ради, увірвавшись в зал засідання, який закидали димовими шашками, травмовано працівницю телеканалу.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні близько сотні представників ВО «Свобода», ГО «Сокіл» та «Правого сектора» під час сесії облради проводили пікетування під стінами облради з вимогою до депутатів ухвалити звернення до президента України Петра Порошенка і до Верховної Ради щодо прийняття закону "Про амністію у 2016 році", який так і не був підписаний президентом.

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Учасники акції висловлювали обурення зволіканням президента з підписанням закону про амністію-2016, який також стосується бійців АТО, засуджених за незначні злочини. За словами представників «Правого сектору», з Львівщини наразі ув'язненими є десять осіб.

Не дочекавшись розгляду даного питання депутатами, близько 50 активістів, прорвавши кордон охорони і поліції, з різних ходів увірвалися до сесійної зали і закидали зал димовими шашками. Частині депутатів вдалося вийти, інших активісти на деякий час заблокували у заповненому димом залі.

Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин оголосив перерву у роботі сесії.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, з будівлі обласної ради наразі вивели всіх працівників. Під час події у сесійній залі постраждала журналістка телеканалу «Перший Західний», яка перебуває на 6-му місяці вагітності. Їй в голову потрапила димова шашка. Постраждалу швидкою допомогою забрали до лікарні.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник відділу комунікації Нацполіції області Світлана Добровольська, всі причетні до порушень громадського порядку встановлюються. На місці працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство вчинене групою осіб із застосуванням вогнепальної, або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.