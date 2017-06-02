Окуєва про кілера: "непроста штучка" - на ошматті його совісті багато вбивств чеченців

Дружина Адама Осмаєва, на якого скоїли замах у Києві, на Подолі, Аміна Окуєва розповіла про кілера. На своїй сторінці у Facebook вона заявила, що на його совісті - багато вбивств чеченців.

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"А кілер виявився дуже непростою штучкою - на ошматті його совісті багато вбивств чеченців у тому числі й у Європі", - зазначила Окуєва.

"Я рада, що він отримав саме від моєї руки (за попередньою інформацією, він буде "ходити під себе" весь залишок свого жалюгідного життя (одна куля застрягла у хребті)", - додала дружина Осмаєва.

Як повідомляли ЗМІ, нападникам на Адама Осмаєва і його дружину Аміну Окуєву виявився пітерський бандит Артур Денісултанов-Курмакаєв на прізвисько "Дінго", який вбив екс-охоронця Кадирова.