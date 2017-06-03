На Житомирщині у криниці потонула 90-річна пенсіонерка

На Житомирщині у криниці виявили тіло 90-річної жінки. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

2 червня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в селищі Городниця Новоград-Волинського району літня жінка впала в криницю, і необхідна допомога, аби її дістати. Про це рятувальників сповістила сусідка загиблої, яка прийшла провідати бабусю і виявила її тіло у незачиненій криниці.

На місці події бійці ДСНС за допомогою штурмової драбини спустилися у водойму глибиною 5 метрів. Діставшись до літньої жінки, рятувальники переконалися, що ознак життя вона вже не подає. За допомогою рятувальної мотузки вони обв’язали тіло загиблої та підняли на поверхню.

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За словами сусідів, 90-річна жінка вже давно проживала сама. Ймовірно вона намагалася набрати води, але не втримала рівновагу і впала у криницю. Усі обставини події наразі встановлюють фахівці.

Наразі за цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка.