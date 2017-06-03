На Одещині у дитячому притулку зафіксували спалах гепатиту А: вже госпіталізовано 19 дітей

У місті Білгород-Дністровський Одеської області в дитячому притулку «Центр психолого-соціальної реабілітації для дітей» зафіксовано спалах гепатиту А, госпіталізовано 19 дітей. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Одеської обласної державної адміністрації.

Станом на 3 червня 19 дітей госпіталізовані у Білгород-Дністровську центральну районну лікарню. У трьох госпіталізованих лабораторно підтверджений гепатит А, ще 16 - залишаються під спостереженням. Медики оцінюють стан пацієнтів як стабільний.

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Директор департаменту охорони здоров'я ОДА В'ячеслав Полясний зазначив, що для локалізації та ліквідації спалаху гепатиту фахівці проводять комплекс протиепідемічних заходів. Зокрема, у притулку відібрані зразки питної води, взяті гігієнічні змиви з об'єктів навколишнього середовища. За дітьми, які контактували із госпіталізованими, встановлено медичне спостереження. Полясний додав, що Головне управління Держпродпотребслужби в Одеській області вивчає причини та умови, які призвели до виникнення і розповсюдження інфекційної хвороби.

Довідка УНІАН. Вірус гепатиту А передається через тісний контакт з хворою людиною або продукти харчування та воду.