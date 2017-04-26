В Одеській області вчитель зламав руку п'ятикласнику

У гімназії смт. Доброслав Одеської області на уроці фізкультури вчитель ударом м'яча зламав руку п'ятикласнику. Мама постраждалого хлопчика Юлія Невська розповіла, що вчитель виставив школяра біля воріт і вдарив пенальті. М'яч влучив дитині в руку і зламав зап'ястя, передає ТСН.uа.

"Йому ніхто не надав допомогу. Медсестри в школі і не було. Він сам переляканий прийшов додому", – розповіла вона.

Після інциденту Юлія вирішила звернутися до поліції і написати заяву, але там порадили спочатку звернутися до школи і поговорити з учителем, директором і вирішити усе мирним шляхом.

"Це вже не перший раз таке тут відбувається – батьки не раз скаржилися на цього вчителя", – додала вона.

Своєю чергою, директор гімназії Лариса Науменко заявила, що руку 11-річний хлопчик зламав під час футболу, і в спорті таке трапляється. "Просто проходив футбол, Лев невдало зловив м'яч і зламав руку. Йому була надана медична допомога. Учитель підійшов, подивився, покрутив руку і запропонував хлопчикові піти до школи до медсестри, але той відмовився", – сказала вона.

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За її словами, коли хлопчикові запропонували допомогу, він не захотів, мовляв, мама його лікар і сама йому допоможе. Після цього він ще відсидів урок і близько 13 години дня пішов додому.

Директор розповіла, що хлопчик "важкий" і конфліктний, і кілька разів він був замішаний у бійках з іншими учнями. "Після цього випадку Ігор Васильович (вчитель фізкультури – Ред.) дзвонив і приходив до сім'ї і запитував про здоров'я хлопчика. Він хотів відшкодувати всі витрати, за гіпс, перев'язки там. Але там йому відповіли, як я знаю, що вони не з бідних, і краще хай би він подарував хлопчикові собаку породи Шарпей", – додала Науменко.

Невська каже, що все це неправда і хоче, щоб вчителя покарали за недбалість.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня у Харкові вчительку звинуватили в побитті школяра.