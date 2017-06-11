У Кременчуці військовослужбовець загинув від удару струмом

Сьогодні вранці в Кременчуку (Полтавська обл.) 23-річний військовослужбовець з Рівного згорів від удару струмом на залізничній станції.

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Про це УНІАН повідомили в міськвідділі поліції.

За даними правоохоронців, ешелон з військовими прямував із Західної України на ротацію через Кременчук.

Військовослужбовець, командир взводу військової частини А1671, 23-річний старший лейтенант контролював процес перевезення техніки, обходив вантажний поїзд і перевіряв пломби на вагонах, у цей момент його вдарило струмом. Від розряду струму лейтенант згорів.

Розслідуванням інциденту займатиметься військова прокуратура.