СБУ просять оголосити в розшук двох жителів невизнаного Придністров'я за дії в Криму і на Донбасі

Нардеп від БПП Ірина Фриз направила депутатське звернення голові СБУ про порушення кримінальних справ на двох мешканців так званої "Придністровської Молдавської Республіки" і оголошення їх у міжнародний розшук.

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Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, ці особи брали участь у бойових діях на території Донбасу, зазіхали на територіальну цілісність України під час окупації Криму.

"Маємо беззаперечні докази і визнання безпосереднього учасника анексії Криму з ПМР про початок розгортання так званих сил "ополчення" ще в 2013 році", - написала вона.

Нардеп опублікувала скан-копію свого звернення.

"Ця інформація свідчить не тільки про те, що ПМР є територією, що використовується з метою дестабілізації ситуації в Україні і підриву її територіальної цілісності, але і що керівництво так званої самопроголошеної Придністровської республіки має дані про участь своїх громадян у протиправної діяльності проти України", - додала вона.