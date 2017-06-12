СБУ просять оголосити в розшук двох жителів невизнаного Придністров'я за дії в Криму і на Донбасі
За словами нардепа, ці особи брали участь у бойових діях на території Донбасу, зазіхали на територіальну цілісність України під час окупації Криму.
Нардеп від БПП Ірина Фриз направила депутатське звернення голові СБУ про порушення кримінальних справ на двох мешканців так званої "Придністровської Молдавської Республіки" і оголошення їх у міжнародний розшук.
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Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, ці особи брали участь у бойових діях на території Донбасу, зазіхали на територіальну цілісність України під час окупації Криму.
"Маємо беззаперечні докази і визнання безпосереднього учасника анексії Криму з ПМР про початок розгортання так званих сил "ополчення" ще в 2013 році", - написала вона.
Нардеп опублікувала скан-копію свого звернення.
"Ця інформація свідчить не тільки про те, що ПМР є територією, що використовується з метою дестабілізації ситуації в Україні і підриву її територіальної цілісності, але і що керівництво так званої самопроголошеної Придністровської республіки має дані про участь своїх громадян у протиправної діяльності проти України", - додала вона.