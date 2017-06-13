У Харкові п'яний чоловік відкрив стрілянину по перехожих, є поранений

09:12, 13 червня 2017
Інциденти
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Очевидці повідомляють, що п'яний харків'янин розгулював по району з травматичним пістолетом і погрожував перехожим.

Помітивши правоохоронців зловмисник викинув пістолет і почав тікати / Прес-служба поліції Харкова

У Харкові в районі перетину вулиць Льва Ландау та вулиці Ньютона ввечері 12 червня сталася стрілянина. Правоохоронці затримали чоловіка, який імовірно відкрив стрілянину. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Харкова.

Виклик надійшов правоохоронцям близько 20.00.

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На місце прибули декілька екіпажів. Поліцейські побачили чоловіка, який за орієнтуванням був схожий на ймовірного зловмисника. Невідомий помітив правоохоронців і відразу почав тікати, при цьому викинувши пістолет.

Патрульні затримали втікача. На місце одразу викликали слідчо-оперативну групу.

Зі слів очевидців правоохоронці з'ясували, що перед цим між невідомими виник конфлікт, в результаті якого був госпіталізований чоловік.

Стрілянина у Харкові / Прес-служба поліції Харкова

Зараз слідчі встановлюють всі обставини події.

При цьому місцеве видання 057.ua з посиланням на слова очевидців повідомляє, що п'яний харків'янин розгулював по району з травматичним пістолетом і погрожував перехожим.

В якийсь момент зловмисник відкрив стрілянину. В результаті пострілів був поранений перехожий. Його забрала "швидка" допомога.

Як повідомляв УНІАН, раніше під Києвом на Одеській трасі стався конфлікт зі стріляниною.

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Теги: #стрілянина в Харкові#стрілянина з пістолета