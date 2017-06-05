Під Києвом на Одеській трасі стався конфлікт зі стріляниною: є поранений

На трасі Київ-Одеса сталася стрілянина, поліція відкрила кримінальне провадження.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області, конфлікт стався поблизу міста Васильків.

Водій автомобіля не надав перевагу в русі водієві іншої машини. Кожен з учасників інциденту намагався довести власну правоту. Один з водіїв застосував, за його словами, з метою самооборони, пристрій для відстрілу гумовими кулями. В результаті чого один з пасажирів іншого автомобіля отримав поранення у руку.

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Наразі автомобілі перевезли на штрафмайданчик.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Пораненому чоловіку надано направлення на проведення судово-медичної експертизи для встановлення ступеню тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

Під час досудового розслідування працівники поліції встановлять усі обставини та причини конфлікту.