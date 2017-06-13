В центрі Житомира хлопець вчинив самогубство, стрибнувши з підвісного мосту

У центрі Житомира сьогодні вранці 18-річний житель Житомирського району вчинив самогубство, стрибнувши з підвісного мосту.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області, трагічний випадок стався сьогодні о 6 ранку.

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Хлопець стрибнув з підвісного мосту висотою близько 40 метрів у Житомирському парку культури та відпочинку імені Гагаріна та розбився.

Причина самогубства цього жителя Житомирського району встановлюється. Наразі за цим фактом правоохоронці проводять перевірку.

Нагадаємо, з підвісного мосту над річкою Тетерів у Житомирі вже неодноразово зводили рахунки з життям місцеві жителі. Щоб запобігти цьому, на мосту встановлено камери відеоспостереження.

Як повідомляв УНІАН, у київському метро чоловік скоїв самогубство.