В київському метро людина скоїла самогубство

У четвер, 8 червня, під потяг київського метрополітену на станції "Академмістечко" впала людина.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-служба столичної підземки.

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Станом на 8:45 ранку потяги Святошинсько-броварської (червоної) гілки метро курсували до станції "Святошин". А вже приблизно о 9:08 рух поїздів було повністю відновлено.

Як зазначили в прес-службі, людина, яка опинилася під потягом, загинула, вона скоїла самогубство.

"Увага! Червона гілка! Їдемо тільки до та з станції "Святошин". На "Академмістечку" людина під потягом", - йдеться у повідомленні.