На третьому енергоблоці ЧАЕС сталося задимлення

У вівторок вдень на третьому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції відбулось задимлення. Про це повідомляється на сайті Державної інспекції ядерного регулювання України.

Читайте такожЖурналісти показали перший хостел у Чорнобилі (відео)"О 15:57 13.06.2017р. отримано інформацію від НЗС ЧАЕС стосовно задимлення приміщення №509 блоку №3 ЧАЕС. О 16:00 задимлення ліквідовано з допомогою працівників МНС", - йдеться у повідомленні.

Радіаційний фон у приміщеннях блоку №3 та майданчику ЧАЕС не змінився.