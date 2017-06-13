На третьому енергоблоці ЧАЕС сталося задимлення

21:12, 13 червня 2017
Інциденти
1144 0

На радіаційний фон інцидент не вплинув.  

Ілюстрація REUTERS

У вівторок вдень на третьому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції відбулось задимлення. Про це повідомляється на сайті Державної інспекції ядерного регулювання України.

Читайте такожЖурналісти показали перший хостел у Чорнобилі (відео)"О 15:57  13.06.2017р. отримано інформацію від НЗС ЧАЕС стосовно задимлення приміщення №509 блоку №3 ЧАЕС. О 16:00 задимлення ліквідовано з допомогою працівників МНС", - йдеться у повідомленні.

Радіаційний фон у приміщеннях блоку №3 та майданчику ЧАЕС не змінився.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #третій енергоблок#задимлення на ЧАЕС