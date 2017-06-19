У Дніпрі п'яний пасажир вбив водійку таксі та забрав її авто

У Дніпрі пасажир вбив водія таксі - 63-річну жінку, яка взяла замовлення пізно ввечері, пише ТСН.

Зазначається, що чоловік був напідпитку тапопросив відвезти у промислову зону, де знову захотів, щоб жінка відвезла його в інше місце. Однак, вона відмовилась далі везти чоловіка, після чого він накинувся на водійку таксі з ножем.

Тіло чоловік покинув на дорозі, а сам сів за кермо таксі і поїхав. Зловмисника зупинили патрульні, коли він порушив правила дорожнього руху.

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"Побачили автомобіль, він викликав підозру. Водій знаходився у стані алкогольного сп'яніння. В автомобілі знайшли предмет, схожий на ніж, і на одязі були плями, схожі на кров", - повідомив речник патрульної поліції Дніпра Павло Карманов.

У вбивстві затриманий зізнався не одразу. Раніше чоловік у поле зору правоохоронців не потрапляв.

"Я не заперечую свою провину. Вона просто почала кричати. Я не можу навіть прокоментувати, як це сталося. У мене іноді відключає пам'ять, коли я випив", - повідомив затриманий.