У Києві 10 машин гасять пожежу у Центральному гастрономі на Хрещатику (фото, відео)

Почалось гасіння пожежі в будинку на розі Хрещатика та вулиці Богдана Хмельницького в центрі Києва. Як передає кореспондент УНІАН, на місці події перебувають близько 10 пожежних машин і приблизно стільки ж автомобілів швидкої допомоги.

Судячи з характеру пожежі, будинок за адресою: Хрещатик,40/1 загорівся з даху, оскільки інтенсивне полум'я і дим спочатку спостерігалось лише на даху. Проте вогонь вже перекинувся на другий поверх будівлі, а дах фактично вигорів.

Пожежа інтенсивна, оскільки будівля стара і має дерев'яні перекриття. Пожежники поставили дві драбини і з них та з пожежної вишки намагаються загасити полум'я.

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Ліквідація пожежі проводиться з боку вулиці Богдана Хмельницького.

З Хрещатика під'їхав ще один пожежний підйомник з люлькою.

Рух вулицею Богдана Хмельницького в районі Хрещатика повністю перекрито.

Рух Хрещатиком на відрізку від Бессарабської площі до вулиці Прорізної перекрито для транспорту.

Також суттєво ускладнено рух транспорту Хрещатиком в напрямку Європейської площі. У зворотньому напрямку автомобілі не рухаються. Регулювальники відправляють їх на розворот.