У Дніпрі затримано чоловіка, який пограбував ювелірну крамницю на 400 тисяч гривень

У Дніпрі правоохоронці затримали чоловіка, який 17 червня пограбував ювелірну крамницю, заволодівши коштовностями на 400 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, чоловік пограбував крамницю, застосувавши газовий балончик відносно продавця.

Грабіжника було затримано 21 червня при спробі здати золоті вироби до ломбарду.

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22 червня суд ухвалив щодо зловмисника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж), що карається позбавленням волі на строк від 4 до 8 років.