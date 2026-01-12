Якби у нас були безлімітні дрони, ми б воювали цілодобово, - командир групи операторів БПЛА

Українські дрони відіграють ключову роль на полі бою, але без артилерії та живої сили оборона Покровська була б неможливою.

Українські сили безпілотних систем у 2025 році зіткнулися з жорсткими обмеженнями дронової війни під час боїв за Покровськ. Про це розповів сержант Дмитро Жлуктенко, командир групи розвідувальних безпілотників, для Business Insider.

За його словами, попри ключову роль дронів у сучасній війні, вони не здатні повністю замінити артилерію та живу силу, особливо за несприятливих умов.

"Кінець жовтня став для нас катастрофою"

Після перекидання під Покровськ у серпні 2025 року українські оператори дронів працювали цілодобово з підземних укриттів. Однак уже наприкінці жовтня ситуація різко погіршилася.

"Восени в Україні туманно, з густими та низькими хмарами. Вони настільки щільні, що їх не бачать ні тепловізори, ні інфрачервоні камери", – пояснив Жлуктенко.

У результаті багато днів розвідувальні безпілотники були повністю непридатні для польотів. Цим скористалися російські війська, які просувалися піхотою та технікою під прикриттям хмар.

Російська тактика "жорсткої математики"

Сержант зазначає, що з вересня РФ почала застосовувати тактику поступового нарощування штурмових груп.

"Спочатку вони відправляли 10 солдатів. Якщо не виходило – 20, потім 30. День за днем вони збільшували кількість, поки ми не впиралися у межу наших ресурсів", – розповів він.

За його словами, для зупинки атаки з 50 російських піхотинців Україні потрібно щонайменше 150 дронів плюс артилерійська підтримка – ресурс, який не завжди був доступний.

Дрони змінили війну, але не вирішують усе

Жлуктенко наголошує: дрони стали основою оборони України. За літо 2025 року він бачив танк на полі бою лише двічі, тоді як безпілотники виконували більшість бойових завдань.

Втім, він визнає обмеження цієї технології:

"Якби у нас була нескінченна кількість дронів, ми б воювали цілодобово. Але їх немає. Війна складна, і дрони не можуть бути її єдиним рішенням".

За його словами, близько 80% знищень противника здійснюються FPV-дронами, однак без додаткових військ, артилерії та ресурсів утримувати місто вічно було неможливо.

Оператор дронів підсумовує: для ефективної оборони Україні потрібні не лише технології, а й люди та вогнева міць:

"Якби у нас було більше військ і більше розвідувальних та ударних дронів, ми могли б триматися значно довше. Але реальність така, що дрони – це лише частина війни".

Дрони на війні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, війна - це не тільки бойові зіткнення, а й виснажлива боротьба, де ротація, тривале перебування на передовій і постійна загроза з повітря формують будні солдатів і операторів дронів.

Бійці "Вовків Да Вінчі" поділилися з журналістами, що зараз, ймовірно, найбезпечніше переміщатися в "сіру погоду", коли туман значно погіршує видимість для ворога.

Через брак особового складу і небезпеку, що виходить від російських безпілотників, час, проведений військовими на передовій, стає все довшим і довшим.

