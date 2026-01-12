Недооцінену балканську столицю визнали найкращим бюджетним варіантом для сіті-брейку 2026

Келих пива або вина в Сараєво коштує в середньому всього 2,30 євро, а житло на одну ніч на Airbnb в місті можна знайти в середньому за 40 євро.

На тлі прогнозів про зростання вартості подорожей у 2026 році, столицю Боснії і Герцеговини Сараєво визнали найкращим напрямком для сіті-брейку (або ж міського відпочинку на кілька днів).

До такої думки дійшли журналісти видання про подорожі та розваги Time Out, проаналізувавши ціни на житло, харчування та інші туристичні послуги в містах по всій Європі.

Чому Сараєво найкраще місто Європи для сіті-брейку в 2026 році

Згідно з оцінками авторів дослідження, келих пива або вина в Сараєво коштує в середньому всього 2,30 євро, а житло на одну ніч на Airbnb в місті можна знайти в середньому за 40 євро.

Розташована на тлі пишних Динарських Альп і розділена річкою Міляцка, столиця Боснії і Герцеговини пропонує туристам незабутній автентичний відпочинок.

Намилувавшись природою, можна відправитися на критий продовольчий ринок Gradska tržnica Markale і насолодитися там буреком (листковим традиційним несолодким пиріжком), а потім замовити пару кухлів пива або вина (і те, і інше тут коштує всього від 2 євро). Тим часом, в Caffe Divan можна випити справжню боснійську каву.

При цьому експерти підкреслюють, що в Сараєво не просто низькі ціни на їжу, напої та огляд визначних пам'яток, але і, на відміну від багатьох інших популярних місць, там у туристів не вимагають гроші на кожному кроці.

У свою чергу редактор путівників Time Out Елла Дойл рекомендує відвідати місто в серпні, коли воно найбільш сонячне. Також в цей час там проводиться Сараєвський кінофестиваль – один з кращих у своєму роді в Південно-Східній Європі.

П'ять найкращих міст Європи для бюджетного відпочинку в 2026 році

Крім Сараєва, автори Time Out виділили ще чотири міста, де можна цікаво і бюджетно провести кілька днів.

Повний топ-5 виглядає так:

Сараєво, Боснія і Герцеговина. Тирана, Албанія. Галл, Велика Британія. Мішкольц, Угорщина. Загреб, Хорватія.

Інші ідеї для бюджетного відпочинку в 2026 році

Як повідомляв УНІАН, раніше Сараєво також очолив рейтинг найкращих європейських міст для сіті-брейку в 2026 році від The Independent. Однак далі місця розподілилися зовсім інакше.

Тим часом, експерти туристичного видання Which? Travel назвали найкращі бюджетні напрямки Європи, де можна погрітися в лютому цього року.

