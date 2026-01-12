Недооцінену балканську столицю визнали найкращим бюджетним варіантом для сіті-брейку 2026

На тлі прогнозів про зростання вартості подорожей у 2026 році, столицю Боснії і Герцеговини Сараєво визнали найкращим напрямком для сіті-брейку (або ж міського відпочинку на кілька днів).
До такої думки дійшли журналісти видання про подорожі та розваги Time Out, проаналізувавши ціни на житло, харчування та інші туристичні послуги в містах по всій Європі.
Чому Сараєво найкраще місто Європи для сіті-брейку в 2026 році
Згідно з оцінками авторів дослідження, келих пива або вина в Сараєво коштує в середньому всього 2,30 євро, а житло на одну ніч на Airbnb в місті можна знайти в середньому за 40 євро.
Розташована на тлі пишних Динарських Альп і розділена річкою Міляцка, столиця Боснії і Герцеговини пропонує туристам незабутній автентичний відпочинок.
Намилувавшись природою, можна відправитися на критий продовольчий ринок Gradska tržnica Markale і насолодитися там буреком (листковим традиційним несолодким пиріжком), а потім замовити пару кухлів пива або вина (і те, і інше тут коштує всього від 2 євро). Тим часом, в Caffe Divan можна випити справжню боснійську каву.
При цьому експерти підкреслюють, що в Сараєво не просто низькі ціни на їжу, напої та огляд визначних пам'яток, але і, на відміну від багатьох інших популярних місць, там у туристів не вимагають гроші на кожному кроці.
У свою чергу редактор путівників Time Out Елла Дойл рекомендує відвідати місто в серпні, коли воно найбільш сонячне. Також в цей час там проводиться Сараєвський кінофестиваль – один з кращих у своєму роді в Південно-Східній Європі.
П'ять найкращих міст Європи для бюджетного відпочинку в 2026 році
Крім Сараєва, автори Time Out виділили ще чотири міста, де можна цікаво і бюджетно провести кілька днів.
Повний топ-5 виглядає так:
- Сараєво, Боснія і Герцеговина.
- Тирана, Албанія.
- Галл, Велика Британія.
- Мішкольц, Угорщина.
- Загреб, Хорватія.
Інші ідеї для бюджетного відпочинку в 2026 році
Як повідомляв УНІАН, раніше Сараєво також очолив рейтинг найкращих європейських міст для сіті-брейку в 2026 році від The Independent. Однак далі місця розподілилися зовсім інакше.
Тим часом, експерти туристичного видання Which? Travel назвали найкращі бюджетні напрямки Європи, де можна погрітися в лютому цього року.
