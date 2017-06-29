У Дніпрі п'яний чоловік нацькував на поліцейських свого пса (відео)

Спочатку бешкетник напав на сусідських дітей, розмахуючи ножем. Коли на місце приїхали поліцейські, він нацькував на них бійцівського собаку.

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Про це йдеться в сюжеті "Спецкору".

Вгамувати чоловіка намагалися протягом двох годин, в підсумку - доставили в лікарню двох патрульних з покусаними руками. А чоловіка - після відкриття кримінального провадження - знову відпустили додому.