Також глава РНБО Рустем Умеров зустрінеться з американською делегацією перед зустріччю США і Росії.

Цими вихідними в Маямі очікується зустріч американських і російських чиновників для переговорів щодо припинення війни між Києвом і Москвою. Про це пише Politico з посиланням на свої джерела.

Як зазначає видання, на зустрічі адміністрація США представить російським чиновникам результати останнього раунду переговорів у Берліні щодо мирного плану і спробує переконати російський уряд погодитися з оновленою пропозицією про припинення війни.

Як повідомило одне з джерел, до складу російської делегації, як очікується, увійде глава російського суверенного фонду Кірілл Дмітрієв. Американську сторону представлятимуть спеціальний посланник адміністрації Трампа Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер.

Також, як очікується, наприкінці цього тижня в Маямі прибуде українська делегація на чолі з радником із національної безпеки Рустемом Умеровим для переговорів із Віткоффом і Кушнером.

Наразі планів на тристоронню зустріч між офіційними особами США, України та Росії немає, повідомляють джерела Axios.

США заявили, що планують найближчим часом скликати групу військових чиновників, які підтримують Україну, для подальшого опрацювання технічних деталей у сфері безпеки і території. При цьому переговори між США і Росією в Маямі, мабуть, є окремим заходом, зазначає Politico.

Європейські лідери більшу частину останніх двох тижнів провели, намагаючись узгодити конкретні плани гарантій безпеки для Києва, включно з демілітаризованою зоною вздовж нинішньої лінії фронту і зобов'язаннями з підготовки військ для навчання українських сил і моніторингу будь-якого припинення вогню.

Один європейський чиновник, який побажав залишитися анонімним, заявив, що коаліційним військам, імовірно, доручать використовувати літаки і безпілотники для обстеження лінії фронту, тоді як частина військ буде розміщена на заході України "для надання допомоги у відновленні українських збройних сил, а не для служби на передовій".

Мирні переговори щодо України

Міністр оборони Британії Джон Гілі вважає, що в переговорах щодо завершення війни Росії проти України спостерігається прогрес. Вони просунулися далі, ніж будь-коли з моменту початку війни.

Водночас російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія не відмовиться від своїх цілей по захопленню територій в Україні і досягне їх дипломатичним або військовим шляхом. Він також заявив, що у Росії є можливості збільшити темпи наступу на ключових напрямках.

