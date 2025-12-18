Раніше журналіст Такер Карлсон говорив, що під час звернення може бути оголошено війну Венесуелі.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступає зі зверненням до нації. УНІАН передає важливі заяви американського лідера.

Новина оновлюється....

Своє звернення президент США розпочав із критики попередньої адміністрації Джо Байдена. Він згадав проблему навколо мігрантів, корупцію тощо.

"Мені дістався безлад, я його виправляю", – сказав він.

За словами Трампа, над США "сміялися в усьому світі, але їм більше не до сміху". Він також заявив про істотне зниження обсягів наркотиків, які потрапляють до країни.

Крім того, Трамп похвалився своєю роллю в завершенні війни в Газі:

"Вперше за 3000 років на Близький Схід прийшов мир".

Також Трамп заявив, що за перші 11 місяців президентства він забезпечив 18 трлн доларів інвестицій у США. Не в останню чергу, завдяки митам:

"Мита" – моє улюблене слово".

Звернення Трампа до нації: важливий контекст

У ЗМІ вважають, що під час виступу Трамп торкнеться і Венесуели, відносини з якою останнім часом істотно загострилися. Журналіст Такер Карлсон стверджував, що під час звернення до нації американський лідер може оголосити Венесуелі війну.

"Я, звичайно, багато розмовляв телефоном на цю тему. У мене немає влади. Я подкастер, але мені це дуже цікаво. І ось що я знаю на цей момент: учора члени Конгресу були проінформовані про те, що гряде війна", – сказав він.

Досить неоднозначну заяву в соцмережі Х опублікував і радник президента США з питань внутрішньої безпеки Стівен Міллер.

"Протягом багатьох років Сполучені Штати діяли як "зворотна імперія", використовуючи свої збройні сили для збагачення іноземних держав і народів, жертвуючи нашим багатством, безпекою і суверенітетом винятково в інтересах і для процвітання тих, хто перебуває за межами наших кордонів. Усе, що ми отримали у відповідь, – це мігранти. Більше цього не буде. Міць Америки забезпечить права Америки. Збройні сили Америки захищатимуть долю Америки. Для американців, насамперед і завжди", – написав він.

Член Палати представників США, республіканець Карлос А. Гіменес у соцмережі Х теж опублікував доволі "загадкове" повідомлення:

"І якщо деспотизм піднімає свій голос, наслідуйте приклад, який подав Каракас! Настав час для сміливих людей".

Повідомлення американських політиків були опубліковані незадовго до очікуваного звернення Трампа до нації.

