Відмова від російських систем С-400 може дозволити Туреччині повернутися до програми виробництва і закупівлі винищувачів F-35.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган просив російського диктатора Володимира Путіна забрати назад системи протиповітряної оборони С-400, які Анкара купила у Москви майже десять років тому. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається, що Ердоган порушив питання про повернення С-400 Росії під час зустрічі з Путіним у Туркменістані минулого тижня. Причиною стало те, що США вимагають, щоб Туреччина більше не зберігала російські системи ППО, якщо Анкара хоче повернутися до програми виробництва і закупівлі винищувачів F-35.

В агентстві нагадали, що раніше Ердоган обговорював це питання з президентом США Дональдом Трампом під час їхньої зустрічі в Білому домі у вересні. Після цього посол США в Туреччині публічно закликав Анкару відмовитися від російських систем С-400.

Обізнані джерела розповіли журналістам, що відмова від російського військового обладнання може значно поліпшити відносини зі США, відкривши шлях до зняття американських санкцій з турецької оборонної промисловості та доступу Анкари до винищувачів F-35. Також високопоставлений турецький дипломат запевнив, що Анкара очікує зняття санкцій уже наступного року.

США поставили Туреччині ультиматум щодо російських систем С-400 - що відомо

Президент США Дональд Трамп порушив це питання з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Білому домі у вересні, давши зрозуміти, що він відкритий до відновлення співпраці з Анкарою. Проте коментарі посла підкреслюють наполягання Вашингтона, підтриманого іншими членами НАТО, на тому, що Туреччина повинна відмовитися від російської ракетної системи.

