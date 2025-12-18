За його словами, Венесуела забрала американські права на нафту.

Сполучені Штати Америки хочуть повернути права на нафту у Венесуелі. Таку заяву зробив американський президент Дональд Трамп під час розмови з журналістами.

"Венесуела забрала наші права на нафту – ми хочемо все повернути. Усе, що в нас було – вони забрали це, тому що в нас був президент, який, можливо, не стежив за цим. Але вони цього не зроблять. Ми хочемо це повернути. Вони забрали наші права на нафту. У нас там було багато нафти. Вони викинули наші компанії. І ми хочемо це повернути", – сказав президент США.

Примітно, що за інформацією видання POLITICO, адміністрація Трампа в приватному порядку запитала американські нафтові компанії, чи повернуться вони до Венесуели після того, як Мадуро відійде від влади. Але поки що жодна з них не висловила зацікавленості в роботі там.

Низькі ціни на нафту, політичні ризики та погіршення стану інфраструктури Венесуели стримують інвестиції, незважаючи на надії Білого дому на майбутнє після Мадуро.

США та Венесуела: останні новини

Президент США Дональд Трамп оголосив повну блокаду підсанкційних нафтових танкерів, які заходитимуть до Венесуели та прямуватимуть з неї.

На тлі погроз американського президента, уряд Венесуели розпорядився вивести військові кораблі для супроводу танкерів.

Тим часом американський журналіст Такер Карлсон заявив, що вже вночі Трамп може оголосити Венесуелі війну.

