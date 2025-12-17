Фінансування передбачено в межах нового військового бюджету США.

Сенат США схвалив проект бюджету Пентагону, в якому передбачено витрати на допомогу Україні. Раніше цей документ успішно пройшов через Палату представників, а Дональд Трамп вже пообіцяв його підписати, повідомляє Reuters.

Закон про фінансування національної оборони США на 2026 фінансовий рік (з 1 жовтня 2025 року до 30 вересня 2026 року) передбачає рекордні 901 мільярд доларів військових витрат. Він зокрема включає зусилля щодо підвищення обороноздатності США у протистоянні з Китаєм і Росією.

Документ приймався як складний компроміс між республіканцями і демократами, тому у ньому міститься пункт про фінансування військової допомоги Україні на 800 мільйонів доларів – по 400 мільйонів доларів протягом кожного з наступних двох років. За ці гроші буде профінансовано закупівлю американської зброї для потреб ЗСУ.

Закон також передбачає виділення 175 мільйонів доларів на підтримку обороноздатності Латвії, Литви та Естонії.

Ще один важливий пункт: документ забороняє Пентагону скорочувати чисельність американських військ у Європі нижче 76 000 осіб, а також забороняє командувачу військ США в Європі відмовлятися від звання Верховного головнокомандувача НАТО - традиційно ці дві посади обіймала одна людина.

Цікаво, що закон не передбачає фінансування зміни назви Міністерства оборони на Міністерство війни. Це перейменування ініціював Дональд Трамп, але, як зазначає Reuters, без схвалення Конгресу остаточно рішення не може бути впроваджене.

США скорочують присутність в Європі

Як писав УНІАН, кілька тижнів тому США ухвалили рішення скоротити військову присутність у кількох країнах Східної Європи, зокрема в Румунії, Болгарії, Угорщині та Словаччині. Рішення вже набуло чинності, хоча формально може бути переглянуте Конгресом США. За даними джерел, це є частиною ширшого стратегічного перегляду, який також передбачає скорочення контингентів в інших державах регіону.

Також ми розповвідали, що США прагнуть, аби до 2027 року європейські союзники взяли на себе значно більшу частину оборонних спроможностей НАТО — від розвідки до ракетних систем, про що представники Пентагону заявили на зустрічах з європейськими делегаціями. У Вашингтоні незадоволені темпами нарощування оборонного потенціалу Європи й попереджають, що в разі невиконання цього завдання США можуть обмежити участь у деяких механізмах оборони альянсу, хоча критерії оцінки прогресу та офіційність дедлайну 2027 року залишаються неясними.

