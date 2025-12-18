Обидві резолюції були подані демократами.

Палата представників Сполучених Штатів Америки відхилила дві резолюції, що заперечували військові дії адміністрації Дональда Трампа в Карибському морі, спрямовані проти Венесуели.

Про це повідомляє CNN. Зазначається, що одна з резолюцій була подана демократом Грегорі Міксом. Документ вимагав не залучати збройні сили з "воєнних дій проти визначених президентом терористичних організацій у Західній півкулі" без оголошення війни або схвалення Конгресу.

Цю резолюцію підтримали більшість демократів та двоє республіканців. Вона була відхилена 216 голосами проти 210.

Другу резолюцію подав демократ Джим Макговерн. Вона вимагала не залучати американські збройні сили до бойових дій у Венесуелі або проти неї, також без оголошення війни або схвалення Конгресу. Її Палата представників теж відхилила. Документ підтримали 211 осіб, 213 були проти.

"Троє республіканців відхилилися від партійної лінії і проголосували за резолюцію, а один демократ виступив проти неї", – сказано в матеріалі.

Автори зазначають, що для набуття чинності ці резолюції мали б бути схвалені Сенатом.

США і Венесуела: останні новини

17 грудня президент США Дональд Трамп оголосив про повну блокаду підсанкційних нафтових танкерів Венесуели. Водночас владу країни він визнав "іноземною терористичною організацією".

Після цього уряд Венесуели відрядив військові кораблі для супроводу танкерів. Однак ЗМІ зауважили, що супроводжувані конвоєм кораблі не фігурували в чинному списку суден, на які США наклали санкції.

Варто зазначити, що о 4:00 за Києвом Трамп має звернутися до нації. Журналіст Такер Карлсон заявив, що американський лідер може оголосити Венесуелі війну. За його словами, представникам Конгресу сказали, що насувається війна.

