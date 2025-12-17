Наразі тарифи на комунальні послуги для населення в Україні є нижчими за ринкові.

В Україні через вимогу МВФ можуть підвищити ціни на комунальні послуги після війни. Зокрема, йдеться про газ, тепло та електроенергію для населення. Про це повідомив заступник голови Комітету ВРУ з питань енергетики Андрій Жупанин в етері свого YouTube-каналу.

За його словами, поточний рівень цін на комунальні послуги не покриває реальних витрат на виробництво та постачання енергії. Підвищення тарифів є вимогою Міжнародного валютного фонду, від якого залежить отримання необхідної грошової допомоги для України.

Таким чином уряд має до середини 2026 року розробити покроковий план переходу від спеціальних цін.

"Таке відчуття, що нас дотиснуть. Це потрібно всім розуміти. Нас дотиснуть, тобто ми відмовимося від спеццін на газ, на тепло, на електроенергію для населення", - сказав він.

Зазначається, що реалізація плану переходу до ринкових цін має розпочатися після завершення бойових дій. Наразі офіційних рішень про негайне підвищення не було ухвалено.

У свою чергу, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко також наголосив, що грошей в системі немає, а борги в галузі вже високі. Він додав:

"Розбита і пошкоджена значна частина обладнання. Вона війну переживе, а довго не проживе. У тому числі розподільчі мережі треба буде терміново оновлювати. А за що? За які гроші? Тому або ми перейдемо до ринкових цін, або в нас буде дуже обмежений доступ до ключових інфраструктурних благ".

Як писав УНІАН, вартість електроенергії для населення подорожчала з 1 червня 2024 року до 4,32 грн за кіловат. Пізніше тимчасова слідча комісія парламенту визнала це підвищення економічно необґрунтованим.

В Україні станом на початок листопада 2025 року було зафіксовано понад 794 тисячі активних боргів за комунальні послуги. Найбільше за комуналку заборгували в Харківській області, також незначно відстала й Дніпропетровська область.

