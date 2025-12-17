Енергетики попереджають про обмеження електропостачання.

У четвер, 18 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомляє Укренерго.

Зазначається, що обмеження потужності постачання діятимуть і для промислових споживачів.

В Укренерго заявили, що ремонтно-відновлювальні роботи в енергосистемі після регулярних обстрілів російських окупантів тривають.

Енергетики зазначають, що ситуація з електропостачанням є динамічною і може змінитися в будь-який момент, тож радять за необхідності дізнаватися актуальну інформацію на сторінках обленерго.

Відключення світла в Україні - прогнози

За морозної зими Київ може опинитися в тривалих блекаутах по 20-22 години на добу, вважає голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. За його словами, ключова підстанція "Укренерго", що "живить" електроенергією столицю від Рівненської АЕС, знаходиться в сильно пошкодженому стані.

Енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв додає, що серед регіонів найгірша ситуація зі світлом може бути у Чернігівській та Сумській області, а серед великих міст – у Херсоні, Чернігові та столиці.

