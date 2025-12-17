До переліку потрапили Газпромбанк та Сбербанк.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа призупинила санкції проти низки російських банків.

Відповідну заяву оприлюднило Міністерство фінансів США. Зазначається, що санкції частково зняли з установ, які беруть участь у проєктах цивільної ядерної енергетики.

Міністерство видало генеральну ліцензію, яка дозволяє проводити операції з певними банками РФ до 18 червня 2026 року. Мова про ті транзакції, які повʼязані з розпочатими до 21 листопада 2024 року проєктами.

Мінфін США дозволив операції з такими банками:

Газпромбанк,

Сбербанк,

ВТБ,

Альфа-Банк,

Совкомбанк,

банк "Открытие",

Росбанк,

банк "Зенит",

банк "Санкт-Петербург",

Національний кліринговий центр,

Центробанк РФ тощо.

Видана американським Мінфіном ліцензія поширюється і на компанії, де вищезгадані банки володіють часткою 50% і більше. При цьому стосується дозвіл тільки тих операцій, які проводяться для підтримки цивільної ядерної енергетики. Решта – під санкціями.

Санкції проти Росії

Видання Bloomberg повідомляло, що у Вашингтоні готують нові санкцїі проти Росії, якщо диктатор Путін відхилить мирну угоду щодо війни проти України. За даними джерел, нові заходи можуть бути оприлюднені вже цього тижня. Зазначається, що розглядаються і санкції проти танкерів так званого "тіньового флоту", які перевозять російську нафту.

Посолка України в США Ольга Стефанішина також розповіла, що група сенаторів внесла до Сенату США двопартійний законопроєкт Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025, який передбачає санкції за купівлю нафти та нафтопродуктів з Росії або сприяння їх імпорту.

