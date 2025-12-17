Гілі закликав Захід активізуватися і надати Києву ще більше допомоги.

У переговорах щодо завершення війни Росії проти України спостерігається прогрес. Вони просунулися далі, ніж будь-коли з моменту початку війни. Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі, повідомляє Міноборони Британії в соцмережі X.

Гілі зазначив, що протягом 2025 року партнери України в рамках формату "Рамштайн" зібрали зобов'язання щодо військової допомоги Україні на суму 50 млрд фунтів стерлінгів.

"2025 рік добігає кінця. Ми перебуваємо на важливому етапі цієї війни. Зусилля США щодо миру просуваються, і вчора в Берліні з'явилися сигнали про прогрес у мирних переговорах, які просунулися далі, ніж будь-коли за час цієї війни. Через коаліцію охочих ми підвищуємо рівень нашої готовності, і я продовжую спрямовувати фінансування на підготовку наших британських військ та збройних сил, щоб ми були готові до розгортання, коли настане мир з військами на землі та літаками в повітрі", - сказав міністр.

Водночас, Гілі підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін продовжує жорстокі удари по Україні, тож Захід має активізуватися і надати Києву ще більше допомоги. Він наголосив:

"Ми повинні активізуватися. Ми повинні ще більше посилити нашу підтримку, щоб чинити тиск на Путіна, щоб він уклав угоду, а також щоб захистити українців протягом зимових місяців".

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Путін заявив, що Росія не відмовиться від своїх цілей по захопленню територій в Україні і досягне їх дипломатичним або військовим шляхом. Він також заявив, що у Росії є можливості збільшити темпи наступу на ключових напрямках.

