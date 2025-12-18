За оптимістичного сценарію будівництво можуть розпочати вже 2030 році.

Ідея про прямий наземний маршрут з Європи в Африку давно тішить думку. Однак на заваді стоять інженерні виклики, що досі здавалися нездоланними. Але тепер вчені кажуть, що за сучасних технологій вже можливо побудувати тунель під Гібралтарською протокою, з'єднавши Марокко з Іспанією.

Як пише The Olive Press, дослідження, проведене німецькими фахівцями на замовлення іспанського уряду, підтвердило можливість прокладання залізничного тунелю під протокою за сучасного рівня технологій. Тепер іспанська влада доручила фахівцям розробити план проекту до кінця наступного року, щоб вже у 2027 році уряд міг схвалити цей проект.

Видання зазначає, що ідея побудови тунелю в Африку обговорюється в Іспанії з 1970-х років. Періодично її беруть на озброєння іспанські політики під час передвиборчих кампаній, її навіть включали в урядові програми, але досі жодних конкретних кроків не було зроблено.

При прокладанні тунелю під 14-кілометровою Габралтарською протокою хочуть повторити схему "Євротунелю", що з'єднує Британію з Францією під Ла-Маншем. За задумом, це має бути подвійний тунель, де кожна гілка працюватиме лише в одному напрямку.

Точки входу і виходу з тунелю знаходитимиться в Пунта-Палома, провінція Кадіс, та на мисі Малабата поблизу Танжера. Таким чином тунель пролягатиме не у найвужчій частині протоки, а на захід від неї. Загальна довжина тунелю становитиме близько 42 кілометрів, з яких майже 28 кілометрів пролягатиме під водою, а максимальна глибина перевищить 470 метрів, що глибше, ніж Євротунель.

За оцінками, перевезення пасажирів та вантажів таким тунелем займе усього близько тридцяти хвилин.

Якщо проект буде схвалено, підготовчі роботи на землі можуть розпочатися вже у 2030 році, а основний етап будівництва припадатииме на період з 2035 до 2040 року, хоча ці дати є попередніми.

Оціночна вартість проекту становить щонайменше 15 мільярдів євро, з яких 8,5-9 мільярдів євро профінансує Іспанія, а решту - Марокко.

Інші мегапроекти в Європі

Як писав УНІАН, раніше уряд Італії почав вивчати можливість будівництва мосту через Мессінську протоку між Сицилією та материковою частиною країни. Ідея такого мосту обговорюється ще з античних часів, але жодного разу не була реалізована; востаннє її фактично заморозили у 2013 році через політику жорсткої економії.

Після приходу до влади у 2023 році уряду Джорджії Мелоні проєкт відродили. Йдеться про будівництво підвісного мосту довжиною 3,6 км між Мессіною та регіоном Калабрія вартістю 13,5 млрд євро. За оптимістичного сценарію завершити будівництво можуть у 2032 році.

