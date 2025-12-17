Цей підводний човен є зовсім новим, його побудували менше 10 років тому.

Підводний човен проекту "Варшав'янка", що був уражений українським підводним дроном в морському порту Новоросійська, ймовірно, є B-271 "Колпіно". Такого висновку дійшов аналітик відкритих даних (OSINT), який діє у соцмережі Х під псевдонімом Duke BG.

Він порівняв особливості нанесення білого сигнального кола довкола евакуаційного люка на човні, що зазнав удару дрона, і на інших човнах проекту "Варшав'янка". На ураженій субмарині був елемент, якого не мають інші підводні човни цього проекту - принаймні ті, що перебувають у Чорному морі. Крім одного - "Колпіно".

"Не впевнений на 100%, але я зробив висновок, що підводний човен, який нещодавно був уражений у Новоросійську SubSeaBaby, був B-271 "Колпіно". На основі плями фарби. Хіба що моя інформація про дві [субмарини, що зараз перебувають] за межами Чорного моря, є помилковою, бо вони теж майже підходять", - написав Duke BG.

Що відомо про підводний човен "Колпіно"

"Колпіно" — це дизель-електричний підводний човен ВМФ Росії проєкту 636.3, що є модернізованою версією відомої серії "Варшав’янка". Він був побудований на "Адміралтейських верфях" у Санкт-Петербурзі та спущений на воду у 2016 році, а до бойового складу Чорноморського флоту Росії офіційно увійшов у 2018 році. Назву отримав на честь міста Колпіно, яке нині є частиною Санкт-Петербурга.

Цей тип підводних човнів призначений передусім для дій у ближній та середній морській зоні. Основними завданнями "Колпіно" є боротьба з надводними кораблями й підводними човнами противника, завдання ударів по берегових цілях, а також розвідка і патрулювання.

Озброєння "Колпіно" включає торпедні апарати калібру 533 мм, через які можуть застосовуватися як торпеди, так і крилаті ракети комплексу "Калібр". Саме можливість запуску таких ракет зробила човни проєкту 636.3 важливим елементом російських ударних спроможностей на Чорному морі. Підводний човен має автономність до кількох тижнів і екіпаж близько півсотні осіб.

Після введення в стрій "Колпіно" регулярно залучався до походів у Чорному та Середземному морях, у тому числі в рамках операцій Росії проти Сирії. Після початку повномасштабної агресії Росії проти України такі підводні човни розглядаються як один із носіїв ракетної загрози з морського напрямку, навіть попри обмеження їхньої активності через безпекову ситуацію в регіоні.

