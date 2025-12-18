Лідери європейських країн розділилися на два непримиренні табори.

Європейські дипломати працюють над малоймовірним компромісом в останню мить, щоб врятувати угоду про надання життєво важливої фінансової допомоги Україні на саміті лідерів ЄС у четвер, 18 грудня, пише Politico.

Розкол між північчю і півднем

"У середу ввечері лідери європейських країн розділилися на непримиренні табори, принаймні, публічно, і, схоже, навряд чи зможуть домовитися про фінансування Києва... Дві протиборчі групи сперечаються про те, чи слід видавати кредит Україні на основі заморожених резервів Центрального банку Росії, більша частина яких перебуває в бельгійському банку Euroclear", - пише видання.

Німеччина, поряд із країнами Північної та Східної Європи, заявляє, що альтернативи цій схемі немає. Але вони стикаються з дедалі більшим опором з боку Бельгії та Італії, які виступають за план Б: підтримку Києва на основі боргу ЄС, гарантованого загальним бюджетом блоку. Болгарія, Мальта, Угорщина і Словаччина також виступають проти використання цих активів.

План виходу

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у середу запропонувала два варіанти для досягнення компромісу - один заснований на активах, а інший - на запозиченнях ЄС.

Ключем до такого плану стало б виключення Угорщини та Словаччини - обох країн, які виступають проти надання Україні подальшої допомоги - зі спільної схеми погашення боргу, повідомили Politico чотири дипломати ЄС.

При цьому, хоча прем'єр Угорщини Віктор Орбан уже пророкує, що активи не обговорюватимуть у Брюсселі, і що переговори перейшли до спільних позик, кілька дипломатів заперечили, що Орбан помиляється і що російські активи, як і раніше, є "єдиним варіантом".

Вирішальний момент

Ідея спільного боргу ЄС протягом багатьох років була неприйнятною для північних країн-членів, які не бажали гарантувати облігації для південних країн з великою заборгованістю.

"Найбільш близькими до нинішньої ситуації із замороженими активами є фінансова криза 2012-2013 років і допомога Греції у 2015 році", - сказав високопоставлений дипломат ЄС.

Північні країни заперечують, що виступають проти використання єврооблігацій через побоювання щодо платоспроможності інших країн ЄС, але стверджують, що надають перевагу цим активам, оскільки вони забезпечать Україні більш значний довгостроковий приплив грошових коштів.

"[Комісія] створила монстра, і він поглинув їх", - сказав ще один дипломат ЄС, маючи на увазі план з активами.

Очікується, що прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер наполягатиме на тому, щоб Комісія розглянула питання про спільний борг під час саміту лідерів ЄС у четвер - в надії, що інші учасники зустрічі підтримають його вимоги.

Його прихильники стверджують, що ця модель "дешевша і забезпечує більшу ясність", - сказав п'ятий дипломат ЄС.

Однак критики вказують на те, що для цього також потрібне політичне схвалення проросійського прем'єр-міністра Угорщини Орбана, який неодноразово погрожував зірвати подальшу фінансову допомогу Києву.

За словами чотирьох дипломатів ЄС, тупикова ситуація вимагатиме від Комісії придумати обхідний шлях, щоб утримати Україну на плаву, дозволивши при цьому Орбану зберегти обличчя. В обмін на його підтримку Комісія могла б позбавити угорських і словацьких платників податків від необхідності оплачувати оборону України.

Репараційний кредит для України - останні новини

За словами президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Європа має знайти 90 мільярдів євро для фінансування України на наступні два роки. Фон дер Ляєн зазначила, що джерело коштів союзники мають знайти до кінця тижня.

При цьому без додаткової зовнішньої допомоги Україні не вистачатиме грошей на фінансування соціальних видатків уже з 1 квітня 2026 року. Про це сказала голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа.

